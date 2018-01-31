В США экстренно сел летевший на Кубу российский самолет

Самолет российской чартерной авиакомпании «Azur Air», летевший из России на Кубу, совершил экстренную посадку в США. Об этом в твиттере сообщает российское консульство в Нью-Йорке.

Самолет, на борту самолета которого находились 294 пассажира и 14 членов экипажа, приземлился в международном аэропорту Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) в связи с возникшей неисправностью двигателя, рассказали дипломатам в Службе таможенного и пограничного контроля США.

Пассажиры и члены экипажа лайнера находятся в зоне ожидания аэропорта. На место срочно выехали дипломаты генконсульства России в Нью-Йорке.