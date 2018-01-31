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31 января 2018, 20:50
гражданская авиация Куба происшествия Россия США туризм

Самолет с туристами из России экстренно сел в США из-за нехватки топлива

Самолет Azur Air
Самолет Azur Air
Фото: flickriver.com

Самолет российской чартерной авиакомпании Azur Air, летевший из Москвы на Кубу, был вынужден приземлиться в американском Атлантик-сити из-за перерасхода топлива. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе компании.

Там отметили, что посадка прошла в штатном режиме.

В аэропорт Атлантик-сити направились российские дипломаты из генконсульства в Нью-Йорке. Они первыми сообщили, что самолет совершил экстренную посадку. Причиной назывался неисправный двигатель.

В Azur Air рассказали, что над Атлантикой «экипаж обнаружил повышенный расход топлива. Командир принял решение совершить посадку на запасном аэродроме».

Там добавили, что лишь спустя несколько часов после посадки пассажиры смогли выйти из зоны ожидания аэропорта в терминал, там они могут получить питание. На случай более длительной задержки компания договаривается о предоставлении туристам гостиницы.

Всего, как сообщали в консульстве, на борту самолета находились 294 пассажира и 14 членов экипажа.

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