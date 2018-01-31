Facebook запретит рекламу криптовалют

Администрация Facebook запретит размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов и попросила пользователей сообщать о публикациях, нарушающих это правило. Об этом сказано в сообщении пресс-служба соцсети.

«Мы вводим новую политику, которая запрещает рекламу финансовых продуктов и сервисов, связанных с вводящими в заблуждение или обманчивыми технологиями, такими как бинарные опционы и криптовалюта», — предупредили на Facebook.

В конце января 2017 года стало известно о похищении 400 млн долларов у японской биржи криптовалют Coincheck в цифровой валюте NEM. В результате пострадали 260 тысяч клиентов биржи, и каждому из них компания пообещала возместить убытки.