В Госдуме решили продлить амнистию капиталов

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, продлевающий сроки амнистии для выведенных за границу капиталов до 1 марта 2019 года. Об этом пишет РБК.

Авторами поправок выступили депутаты Андрей Макаров (глава комитета по бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (глава комитета по финансовым рынкам), Павел Крашенинников (глава комитета по госстроительству и законодательству) и Алексей Диденко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым продлить амнистию по деофшоризации экономики.

Эксперты подсчитали, что в результате амнистии в Россию вернется триллион долларов.