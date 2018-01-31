Netflix возобновила съемки «Карточного домика»

Американская студия Netflix возобновила съемки телесериала «Карточный домик», главную роль к котором раньше исполнял Кевин Спейси. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление компании.

Съемки сериала прервались в октябре, после того как сразу несколько мужчин заявили, что до них домогался Спейси.

Студия решила снимать сериал без участия Спейси, также его персонаж был вырезан из картины «Все деньги мира» — сцены со Спейси там пересняли с другим актером. Кроме этого, Спейси не стали вручать специальную премию «Эмми».