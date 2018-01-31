В СПЧ признали запрет на показ «Смерти Сталина» актом цензуры

Член совета по правам человека при президенте РФ Илья Шаблинский на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» назвал отзыв прокатного удостоверения британской комедии «Смерть Сталина» откровенным проявлением цензуры.

«У нас есть основания сказать несколько слов о фильме "Смерть Сталина", который сам по себе, наверное, такого внимания не заслуживает, но, я полагаю, и многие коллеги полагают (отзыв прокатного удостоверения является) фактом цензуры. Мы имеем дело с фактом цензуры, неприкрытой, откровенной», — сказал Шаблинский.

По его мнению, запрет на показ продиктован исключительно политическими предпочтениями некоего должностного лица, которое решило не показывать фильм широкому зрителю. Шаблинский подчеркнул, что ни какого экстремизма в фильме нет, это «исключительно политическая вкусовщина».