Задержаны четверо предполагаемых соучастников атаки на Charlie Hebdo

Во Франции задержаны четыре человека, которых подозревают в причастности к расстрелу редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo и магазина еврейских продуктов Hyper-Cacher в 2015 году. Об этом пишет Ouest-France.

Задержанные — четверо мужчин в возрасте от 30 до 36 лет. Их подозревают в снабжении оружием непосредственных исполнителей терактов.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию Charlie Hebdo, убив 12 человек. После этого их сообщник Амеди Кулибали убил полицейского на окраине Парижа, а затем захватил магазин Hyper-Cacher, убив там еще четырех человек. Все террористы вскоре были ликвидированы полицией.