ЦИК завершил прием документов для регистрации кандидатов на выборы президента

В 18:00 по московскому времени в Центризбиркоме закончился прием подписных листов для регистрации кандидатов на президентские выборы.

Подписи нужно было сдавать самовыдвиженцам (300 тысяч) и кандидатам от незарегистрированных партий (100 тысяч). Кандидаты от партий, представленных в Госдуме, регистрировались без сбора подписей.

Как сообщает «Интерфакс», к вечеру 31 января подписи сдали шесть претендентов: действующий президент Владимир Путин, идущий как самовыдвиженец, Григорий Явлинский, выдвинутый партией «Яблоко», бизнес-омбудсмен Борис Титов («Партия Роста»), а также Сергей Бабурин, Ксения Собчак и Максим Сурайкин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и представитель КПРФ Павел Грудинин уже зарегистрированы кандидатами, им не нужно было сдавать подписные листы.