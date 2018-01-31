ЦИК завершил прием документов для регистрации кандидатов на выборы президента
В 18:00 по московскому времени в Центризбиркоме закончился прием подписных листов для регистрации кандидатов на президентские выборы.
Подписи нужно было сдавать самовыдвиженцам (300 тысяч) и кандидатам от незарегистрированных партий (100 тысяч). Кандидаты от партий, представленных в Госдуме, регистрировались без сбора подписей.
Как сообщает «Интерфакс», к вечеру 31 января подписи сдали шесть претендентов: действующий президент Владимир Путин, идущий как самовыдвиженец, Григорий Явлинский, выдвинутый партией «Яблоко», бизнес-омбудсмен Борис Титов («Партия Роста»), а также Сергей Бабурин, Ксения Собчак и Максим Сурайкин.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и представитель КПРФ Павел Грудинин уже зарегистрированы кандидатами, им не нужно было сдавать подписные листы.