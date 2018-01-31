Компания Xerox уйдет с рынка

Американская компания Xerox войдет в состав совместного предприятия с японской Fujifilm — Fuji Xerox, пишет Bloomberg.

Закрытие сделки ожидается во втором полугодии 2018 года. Главой Fuji Xerox будет назначен нынешний руководитель Xerox Джефф Джейкобсон.

Fuji Xerox была создана в 1962 году. При вхождении в нее Xerox акционеры Xerox получат 2,5 млрд долларов в виде специальных дивидендов. Также они станут владельцами 49,9% Fuji Xerox.