В «Формуле-1» отказались от девушек-моделей

На гонках «Формулы-1» больше не будет грид-герлз — девушек-моделей, которые выводят пилотов на старт, вручают награды и позируют рядом с машинами.

Как сообщает официальный сайт автогонок, традиция использования грид-герлз больше «не находит отклик в ценностях бренда "Формулы-1" и явно не соответствует современным общественным нормам».

Нынешний сезон «Формулы-1» начнется 23 марта гонкой Гран-при Австралии.