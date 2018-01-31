31 января 2018, 20:34
В «Формуле-1» отказались от девушек-моделей
На гонках «Формулы-1» больше не будет грид-герлз — девушек-моделей, которые выводят пилотов на старт, вручают награды и позируют рядом с машинами.
Как сообщает официальный сайт автогонок, традиция использования грид-герлз больше «не находит отклик в ценностях бренда "Формулы-1" и явно не соответствует современным общественным нормам».
Нынешний сезон «Формулы-1» начнется 23 марта гонкой Гран-при Австралии.
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