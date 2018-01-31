Трамп отказался закрывать тюрьму в Гуантанамо

США не будут закрывать тюрьму для подозреваемых в терроризме на кубинской военной базе Гуантанамо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая с первым обращением к конгрессу.

«В прошлом мы по глупости выпустили сотни и сотни опасных террористов, только для того, чтобы встретиться с ними снова на поле боя, в том числе лидера ИГИЛ [группировка запрещена в России] Аль-Багдади», — цитирует главу государства сайт Белого дома.

Трамп добавил: «Я только что подписал указ, поручающий министру [обороны США Джеймсу] Мэттису пересмотреть наши подходы к военным тюрьмам и оставить открытыми тюремные учреждения в Гуантанамо».

Он также обратился к конгрессу за поддержкой, чтобы сохранить за администрацией все необходимые полномочия «по задержанию террористов в рамках борьбы с ИГИЛ и "Аль-Каидой"» (обе группировки запрещены в РФ).

Предыдущий президент США Трампа Барак Обама в январе 2009 года подписал указ о закрытии тюрьмы в Гуантанамо, однако конгресс блокировал это решение.