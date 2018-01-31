Роскомнадзор уличил операторов связи в избыточной блокировке сайтов

Роскомнадзор разослал письма операторам связи в Тюменской и Мурманской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В посланиях ведомство отмечает случаи избыточной блокировки сайтов в интернете, пишет РБК.

В ходе выборочной проверки Роскомнадзор обнаружил, что один из операторов связи блокирует официальные сайты «М.Видео», Альфа-банка и ювелирного магазина Pandora, хотя этих ресурсов нет в Едином реестре запрещенной информации.

В связи с этим подведомственный ведомству Главный радиочастотный центр начал внеплановую проверку операторов.

В пресс-службе Роскомнадзора изданию заявили, что ведомство периодически направляет подобные письма операторам, чтобы обратить их внимание на необходимость корректной работы с реестрами запрещенной информации.

Как пояснил изданию гендиректор компании Diphost Филипп Кулин, «для предотвращения рисков получить штрафы от Роскомнадзора некоторые операторы создают системы, которые заведомо обрабатывают или даже полностью блокируют целые блоки IP-адресов, а не конкретный адрес из реестра. Это вызвано тем, что попавшие в реестр сайты часто меняют IP-адрес, чтобы избежать блокировок».