В минфине США посулили новые санкции по «кремлевскому списку»

Глава минфина США Стивен Мнучин на слушаниях в сенатском комитете пообещал использовать «кремлевский список» для дополнительных санкций, информирует ТАСС.

«Мы в Министерстве финансов совместно с разведывательным сообществом приложили большие усилия для того, чтобы составить этот доклад. Мы призываем изучить секретную часть этого доклада, насчитывающую сотни страниц. Мы намерены использовать этот доклад и имеющиеся разведывательные данные для того, чтобы продвигаться вперед с дополнительными санкциями», — сказал он.

Мнучин подчеркнул, что санкции появятся в ближайшем будущем, но отметил, что хотел бы быть осторожным с точной датой из-за существования «определенного процесса рассекречивания информации».

«Но мы сделаем это так быстро, как только возможно», — пообещал министр.

30 января Минфин США опубликовал «кремлевский список», содержащий 2120 имен крупнейших российских чиновников и бизнесменов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пока воздержится от зеркальных мер. Он подчеркнул, что готов терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона.