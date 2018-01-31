«Кремлевский доклад» обошелся его фигурантам в миллиард долларов

Активы крупнейших российских бизнесменов, вошедших в «кремлевский список» США, с момента его опубликования потеряли 1,1 млрд долларов. Их убытки подсчитали в РБК, опираясь на данные онлайн-рейтинга Forbes, обновляющиеся в реальном времени.

Больше всего пострадали активы Вагита Алекперова (ЛУКОЙЛ) — на 226 млн долларов, Владимира Лисина (НЛМК) — на 205 млн долларов, Сулеймана Керимова («Полюс») — на 102 млн долларов.

Общие потери бизнесменов составили 0,3%, издание утверждает, что их можно назвать малыми.

В целом рынок отреагировал на «кремлевский доклад» положительно, пишет РБК.

Индекс Московской биржи (MICEX) снизился по итогам дня на 0,17%, а индекс РТС практически не изменился. Рубль к концу дня ослабел на 0,1%.

Напомним, 30 января минфин США опубликовал список крупнейших чиновников и предпринимателей России. Поскольку он полностью совпадает с прошлогодним рейтингом Forbes, рынок воспринял его как признак формального отношения администрации президента Дональда Трампа к вводу дополнительных антироссийских санкций.