Власти Москвы назвали причину обрушения конструкций у метро
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил РИА Новости, что деревянные конструкции в переходе у станции «Улица 1905 года» Московского метрополитена обрушились под тяжестью снега.
«Над подземным переходом произошло обрушение теплика, который был выстроен на парапете. Это случилось из-за снежной массы», — сказал он.
Сейчас переход работает в штатном режиме, пишет «Интерфакс». По последним данным, которые приводят «Известия», в результате инцидента пострадали десять человек, пять из которых госпитализированы.
Напомним, 30 января у станции московского метро «Улица 1905 года» произошло обрушение строительных лесов.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге сообщил о начале служебного расследования в связи с падением на людей строительного забора возле станции метро «Улица 1905 года».
Строительные леса обрушились в переходе возле ст. метро "Улица 1905 года". Переход эксплуатирует "Гормост". Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 января 2018 г.