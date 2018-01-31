Власти Москвы назвали причину обрушения конструкций у метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил РИА Новости, что деревянные конструкции в переходе у станции «Улица 1905 года» Московского метрополитена обрушились под тяжестью снега.

«Над подземным переходом произошло обрушение теплика, который был выстроен на парапете. Это случилось из-за снежной массы», — сказал он.

Сейчас переход работает в штатном режиме, пишет «Интерфакс». По последним данным, которые приводят «Известия», в результате инцидента пострадали десять человек, пять из которых госпитализированы.

Напомним, 30 января у станции московского метро «Улица 1905 года» произошло обрушение строительных лесов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге сообщил о начале служебного расследования в связи с падением на людей строительного забора возле станции метро «Улица 1905 года».