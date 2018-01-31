Прокуратура попросила отменить приговор осужденному после смерти пациента врачу

Прокуратура в Москве подала апелляцию в Мосгорсуд на приговор Черемушкинского районного суда в отношении врача Елены Мисюриной. Ведомство просит отменить приговор, вернув дело на доследование.

«Причина — нарушения, допущенные в ходе следствия. Так, выводы суда, изложенные в приговоре, о виновности Мисюриной, не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам. Заключения судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу, не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей и экспертов, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины», — говорится в сообщении Генпрокуратуры России в Telegram.

Прокуратура также просит освободить Мисюрину из-под стражи, избрав ей иную меру пресечения.

Мисюрина — врача-гематолог в одной из московских больниц. 24 января ее приговорили к двум годам колонии из-за смерти пациента в 2013 году. Тогда она в частной клинике делала пациенту забор костного мозга на анализ и, по версии следствия, проткнула кровеносный сосуд, из-за чего пациент через несколько дней умер.