На Нобелевскую премию мира выдвинули Трампа и журналистку «Новой газеты»

Президент США Дональд Трамп, бывший сотрудник американских спецслежб Эдвард Сноуден, журналистка российской «Новой газеты» Елена Милашина выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира за 2018 год.

Как пишет норвежское издание Nettavisen, 31 января — крайний срок для выдвижения кандидатов на премию. В прошлом году на нее были выдвинуты 318 человек и организаций, что явилось рекордным количеством.

Депутат Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде также сообщил, что выдвинул на награду журналистку Елену Милашину, пишущую о ситуации с правами человека в Чечне, основательницу правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину, а также Ольгу Садовскую, которая представляет российскую правозащитную группу «Комитет по предотвращению пыток», передает ТАСС.

Депутат от норвежской Партии прогресса Химаншу Гулати рассказал Nettavisen, что выдвинул на Нобелевскую премию мира курдские военные формирования «пешмерга».