Умер создавший кота Леопольда мультипликатор

В Германии скончался режиссер-мультипликатор Анатолий Резников, ему было 77 лет. Об этом кинокритик Сусанна Альперина сообщила в Facebook.

Как уточняет Vesti.ru, Резников умер в городе Золинген (земля Северный Рейн-Вестфалия). Он придумал кота Леопольда.

Также известность получили его мультфильмы «Раз ковбой, два ковбой», «Клякса», «Робинзон Кузя». В 2015 году мультипликатор снял «Новые приключения Кота Леопольда».