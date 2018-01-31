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31 января 2018, 18:30
мультипликация некролог

Умер создавший кота Леопольда мультипликатор

Анатолий Резников
Анатолий Резников
фото: politeka.net

В Германии скончался режиссер-мультипликатор Анатолий Резников, ему было 77 лет. Об этом кинокритик Сусанна Альперина сообщила в Facebook.

Как уточняет Vesti.ru, Резников умер в городе Золинген (земля Северный Рейн-Вестфалия). Он придумал кота Леопольда.

Также известность получили его мультфильмы «Раз ковбой, два ковбой», «Клякса», «Робинзон Кузя». В 2015 году мультипликатор снял «Новые приключения Кота Леопольда».

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