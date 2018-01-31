Журналист Шевченко извинился за драку со Сванидзе

Общественный деятель и журналист Максим Шевченко объяснил, почему произошла потасовка с Николаем Сванидзе в эфире радио «Комсомольская правда».

В ходе обсуждения роли Иосифа Сталина в Великой Отечественной войне Шевченко сказал, что Сванидзе «плюет на могилы» погибших солдат под Москвой, когда критикует Сталина. В ответ Сванидзе обозвал Шевченко, после чего завязалась драка. Дерущихся журналистов разнимали сотрудники радиостанции.

Шевченко добавил, что он глубоко сожалеет о случившемся, и попросил третью сторону способствовать примирению с его оппонентом.

Ранее председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что эта история его шокировала, и призвал журналистов принести извинения другу другу и извиниться перед аудиторией.