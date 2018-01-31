В «Сколково» запущена дистанционная диагностика рака

Первая в России цифровая лаборатория для диагностики и выявления опухолей у пациентов из различных регионов России открылась в Технопарке инновационного центра «Сколково». Работа лаборатории строится на облачной платформе, что позволяет привлекать лучших в мире врачей-патологов, следовательно, снижать риск постановки неверного диагноза.

Специализированная лаборатория «ЮНИМ» – третье в мире подобное учреждение, два других находятся в США и Нидерландах. Отличие этой лаборатории от того, что уже есть в мире, заключается в подходах к диагностике, отмечает Алексей Ремез, основатель «ЮНИМ». «Весь объем исследований здесь проводится в цифровом виде. За счет этого мы можем использовать принципы коллегиальности, субспециализации участвующих в диагностике врачей, а также прозрачности диагностического процесса на всем потоке исследования. Ведущие специалисты-патологи, анализирующие полученный материал, имеют возможность обсудить их с врачами, которые ставили диагноз, видеть логику постановки диагноза», – перечисляет преимущества новой лаборатории Алексей Ремез.

Масштабная лаборатория оснащена самым современным оборудованием для анализа результатов биопсии, полученных от пациентов 25 медучреждений со всей России. Весь процесс исследования контролирует лабораторная информационная система (ЛИС), которая отслеживает движение материала и работу специалистов на каждом этапе, чтобы исключить возможность ошибок, контролировать время работы с каждым случаем, а также вести учёт и оптимизировать расход антител и других реагентов.

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково», отмечает преимущества лаборатории «ЮНИМ»: «Находясь в Технопарке, лаборатория получает весь набор льгот, которые может предложить «Сколково». Мы также помогаем лаборатории наладить связи с врачами и клиниками. Кроме того, коллеги, в рамках развития своего проекта, общаются с другими стартапами, которые занимаются распознаванием изображений, системами искусственного интеллекта. В этом суть экосистемы – все работают вместе, все друг другу помогают».

Уникальная облачная платформа Digital Pathology©, представленная в 2015 году, позволяет проводить дистанционные консилиумы, анализировать оцифрованные гистологические препараты, результаты компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Снимок размером в 3 Гб позволяет расшифровывать материалы пациента как под микроскопом.

В лаборатории также применяется множество технологических решений, направленных на повышение прозрачности процессов, включая IoT решения. Так, в лабораторных холодильниках для хранения расходных материалов установлены беспроводные датчики, которые онлайн передают информацию о температуре в ЛИС и, в случае нарушения температурного режима, отправляют уведомления.

Коллектив лаборатории состоит из опытных врачей-патоморфологов и лаборантов, прошедших многоуровневый отбор, а консультантами выступают ведущие врачи-патологи из России, Германии, США, Великобритании и других стран. Всего к платформе подключены более 1400 специалистов.