Собчак рассказала подробности разговора с Путиным перед выдвижением

К моменту, когда телеведущая Ксения Собчак разговаривала с президентом Владимиром Путиным о своем выдвижении, она «уже поговорила с первыми спонсорами» президентской гонки.

«Мы снимали кино про моего папу [первого мэра Петербурга Анатолия Собчака] и достаточно долго согласовывали с разными спикерами, в том числе с президентом, время для интервью. …Когда оно в итоге было назначено на 19 августа, мое решение уже было принято, я уже поговорила с первыми спонсорами, которые меня поддержали», —рассказала Собчак РБК.

«Зная, что у меня интервью, я посчитала правильным, раз уж встречаюсь с президентом, сказать ему в лицо, что собираюсь идти на выборы», — добавила ведущая.

Она также рассказала, что ее штаб общается с британским лордом Тимоти Беллом, который был PR-консультантом Маргарет Тэтчер, Бориса Березовского, белорусского правительства, лоббистом королевской семьи Саудовской Аравии.

«Мы не работаем с лордом Тимом Беллом — просто общаемся. Лорд Белл — это человек, который много кого знает, встроен в европейскую политику. Так что это большая помощь — свести с правильными людьми», — заявила Собчак.