31 января 2018, 17:33
Люди в масках совершили покушение на бывшего банкира в Москве
Два человека в масках открыли стрельбу около столичного бизнес-центра «Святогор». По данным Telegram-канала Mash, нападавшие стреляли в бывшего совладельца одного из столичных банков Александра Осетрова.
Он, по информации издания, получил ранение в руку и в живот, успел забежать в здание и был доставлен в больницу.
По данным телеканала НТВ, нападавшие были на автомобиле «Шевроле» и стреляли из машины.
Столичный главк СКР завел дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Как уточняет пресс-служба ведомства, «следствием рассматриваются различные версии совершенного преступления, в том числе предпринимательская деятельность потерпевшего».
По данным News-r.ru, ранее Осетров владел акциями банка «Стройкредит».
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