Трамп назвал Россию и Китай соперниками

Президент США Дональд Трамп во время выступления с первым ежегодным посланием «О положении страны» назвал Китай и Россию соперниками бросающими вызов американским интересам, экономике и ценностям. Об этом пишет ТАСС.

«В мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками вроде Китая и России, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — сказал Трамп.

Он также сообщил о необходимости модернизировать и перестроить ядерный арсенал таким образом, чтобы он мог сдерживать любые формы агрессии. Трамп также признал, что сейчас идея обеспечения безъядерного мира является неосуществимой.

«Возможно, в будущем настанет волшебный момент, когда страны мира объединятся, чтобы ликвидировать ядерные вооружения. К сожалению, мы к этому еще не пришли», — заявил американский президент.

Дональд Трамп попросил Конгресс США прекратить практику секвестрации военного бюджета США и полностью финансировать военных.

Угроза снижения государственных расходов возникла из-за проблем с принятием бюджета на 2018 финансовый год. Законодатели вынуждены были принять проекты о временном финансировании министерств и ведомств. Последняя отсрочка истекает 8 февраля.

На расходы пентагона Конгрессы выделит около 700 млрд долларов, но этот законопроект также до сих пор не утвержден.