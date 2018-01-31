В Москве оказалась перекрыта самая загруженная ветка метрополитена

В Москве утром 31 января остановилось движение по Таганско-Краснопресненской ветке метро. Это произошло на участке внутри Кольцевой линии — от станции «Баррикадная» до «Таганской».

Объявление о том, что движение на данном участке прекращается, сделали на «Таганской» около 8:00 часов, передает «Медуза».

По данным радиостанции «Говорит Москва», движение также закрыто на участке от «Баррикадной» до станции «Спартак» в связи с техническими неполадками.

Между тем Московский метрополитен официально сообщает в своем твиттере только об увеличенных интервалах движения на ветке с 7:40 до 8:00. Однако, если открыть комментарии к сообщению, то можно заметить записи пользователей, которые жалуются, что поездов в метро до сих пор нет.

7:40-8:00 Таганско-Краснопресненская линия. Были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Движение вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 31 января 2018 г.

Между тем, по информации Пятого канала, между станциями «Полежаевская» и «Октябрьское поле» у поезда заклинило тормозные колодки.

UPD: Движение на участке фиолетовой ветки метрополитена восстановили примерно в 9:00.