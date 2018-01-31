Пропустившим Игры россиянам выплатят олимпийские призовые

Российские спортсмены, которые не поедут на зимние Игры в Пхенчхан, смогут принять участие в альтернативных соревнованиях у себя на родине. При этом победители этих соревнований получат премии в размере олимпийских. Об этом правительству сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Путин напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата ТАСС).

Глава государства, по словам Пескова, также поручил проработать вопрос по проведению рекламной компании этих соревнований.

Сроки их проведения пока не утверждены. Также не уточняется, смогут ли в них участвовать иностранцы.