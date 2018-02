Мессенджер Telegram снова доступен для скачивания в магазине мобильных приложений Apple. Об этом сообщил в своем Twitter создатель мессенджера Павел Дуров.

Ранее стало известно, что приложения Telegram и его официального альтернативного клиента Telegram X недоступны в российской и американской версиях магазина, а также в Германии, Италии и Испании. Как пояснил Дуров, Apple убрала приложения из своего магазина в связи с обнаружением некого нежелательного контента — без уточнения подробностей.

Позднее Дуров написал: «Telegram вернулся в App Store после отсутствия там с полуночи по центрально-европейскому времени (2.00 мск)».

Telegram is back in the AppStore after being absent there since midnight CET.



Every day 500,000+ users download Telegram for Android and another ~100,000 download Telegram for iOS.



Check out yesterday’s update for both platforms: https://t.co/AVsELnpOGK