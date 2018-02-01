Биткоин с начала года подешевел в 1,5 раза

Курс биткоина в ходе торгов 1 февраля опускался ниже 9,4 тысячи долларов впервые с ноября 2017 года. На момент публикации материала криптовалюта стоит 9 398 долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

С начала 2018 года биткоин подешевел в 1,5 раза, с 14,3 тысячи долларов.

Эксперты связывают снижение курса биткоина с негативным информационным полем — ужесточением законодательного регулирования торгами криптовалютами в Китае и Южной Корее.

Ранее в Приднестровье приняли закон о легализации майнинга криптовалют с расчетом, что это привлечет российских инвесторов.