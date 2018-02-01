Путин изъявил готовность пойти в комбайнеры

Президент РФ Владимир Путин 1 февраля посетил завод «Ростсельмаш», где ознакомился с деятельностью предприятия, посетил цеха по сборке тракторов и комбайнов, осмотрел готовую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе визита главе государства показали обучающий симулятор зерноуборочного комбайна. Владимир Путин сел на место оператора комбайна и приступил к виртуальной «уборке урожая». Как сообщает РИА Новости, российский лидер в шутку выразил готовность сменить место работы: «Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером».

Напомним, 18 марта в России пройдут очередные президентские выборы. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, в их числе — действующий президент Владимир Путин, который участвует в выборах как самовыдвиженец.