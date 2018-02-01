Подразделения ЦВО приведены в полную боеготовность

Соединения и воинские части Центрального военного округа (ЦВО) приведены в полную боевую готовность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

В сообщении поясняется: «Соединения и воинские части Центрального военного округа сегодня, 1 февраля приведены в боевую готовность "Полная" с целью отработки практических вопросов развертывания системы управления. В ходе занятий предусматривается выход оперативного состава органов военного управления, подразделений обеспечения в районы развертывания полевых подвижных пунктов, их занятие и уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций. Особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками».

При этом в ЦВО подчеркивают, что занятия являются плановыми и направлены на получение практики органами военного управления и войсками.