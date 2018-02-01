Россия пожаловалась на состояние дипсобственности в США

Посольство России в США опубликовало заявление, в котором обвиняет американские власти в нарушении неприкосновенности российской дипломатической собственности.

В частности, дипмиссия РФ заявила, что Вашингтон не разрешает проверить сохранность арестованной собственности.

«Крайняя озабоченность по поводу состояния российской собственности сохраняется. Отказы послу России войти в здания, принадлежащие Российской Федерации, ничем не мотивируются. Ни логикой, ни здравым смыслом объяснить недружественные действия США не получается», — говорится в сообщении.

Посольство РФ заявило, что заявления помощника госсекретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкла Эваноффа о сохранности зданий не вызывают доверия.

«Хотят снять сомнения — пусть обеспечат нам доступ к этим зданиям. И в лучшие годы американская сторона руководствовалась принципом "доверяй, но проверяй" (президент Рональд Рейган, в частности). Сейчас время сначала проверять, а потом доверять», — отметило российское посольство.