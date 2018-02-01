В Литве задержали троих подозреваемых в шпионаже на Россию

В Литве задержаны трое литовских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщает BNS.

По данным агентства, задержанным вменяется передача российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах Литвы. Двое из подозреваемых ранее служили в вооруженных силах Литвы, один из них работал в ВВС Литвы.

Задержания на основании данных военной разведки, по информации СМИ, начались еще в декабре, однако известно о них стало только сейчас.