01 февраля 2018, 18:06
В Литве задержали троих подозреваемых в шпионаже на Россию
В Литве задержаны трое литовских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщает BNS.
По данным агентства, задержанным вменяется передача российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах Литвы. Двое из подозреваемых ранее служили в вооруженных силах Литвы, один из них работал в ВВС Литвы.
Задержания на основании данных военной разведки, по информации СМИ, начались еще в декабре, однако известно о них стало только сейчас.
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