01 февраля 2018, 09:38
При пожаре в доме престарелых в Японии погибли 11 человек
В городе Саппоро на острове Хоккайдо при крупном пожаре в доме престарелых погибли 11 человек, сообщает телеканал NHK.
Возгорание произошло около полуночи по местному времени. В тушении пожара участвовали 40 пожарных расчетов.
В доме престарелых проживали 16 человек, получавших социальное пособие для малообеспеченных граждан. Спасатели вывели из горящего здания трех мужчин и двух женщин в возрасте от 50 до 80 лет. Погибли восемь мужчин и три женщины.
В настоящее время ведется следствие, причины возгорания пока не установлены.
Опубликовано видео страшного пожара в Японии, при котором погибли 11 человек: https://t.co/8vDNF6udIN #Пожар #Япония pic.twitter.com/A8kAwMxl4N— Пятый канал Новости (@5tv) 31 января 2018 г.
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