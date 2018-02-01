При пожаре в доме престарелых в Японии погибли 11 человек‍

В городе Саппоро на острове Хоккайдо при крупном пожаре в доме престарелых погибли 11 человек, сообщает телеканал NHK.

Возгорание произошло около полуночи по местному времени. В тушении пожара участвовали 40 пожарных расчетов.

В доме престарелых проживали 16 человек, получавших социальное пособие для малообеспеченных граждан. Спасатели вывели из горящего здания трех мужчин и двух женщин в возрасте от 50 до 80 лет. Погибли восемь мужчин и три женщины.

В настоящее время ведется следствие, причины возгорания пока не установлены.