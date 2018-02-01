Минюст США начал расследование коррупции в МОК и IAAF

Министерство юстиции США инициировало расследование по подозрению в коррупции в Международном олимпийском комитете (МОК), Международной федерации футбола (ФИФА), Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а также в Национальном олимпийском комитете США. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, минюст ведет расследования предполагаемых случаев «рэкета, отмывания денег и мошенничества» при получении прав на проведение чемпионатов мира по легкой атлетике Дохой (Катар) и Юджином (США).

В офисе прокурора Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине отказались давать на этот счет комментарии, но информированные источники сообщили изданию, что сотрудники правоохранительных органов на этой неделе затребовали данные банковских операций и другие документы.

Ранее уже появлялись сообщения о подозрении в коррупции в отношении высокопоставленных спортивных функционеров. Так, весной 2017 года сообщалось, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах мог участвовать в коррупционных схемах.