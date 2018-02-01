Представитель МИД призвал «не проспать» атаку ИГ в Центральной Азии

Спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в интервью телеканалу «Россия 24» призвал «не проспать» момент, когда террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) начнут атаковать Центральную Азию.

«Это серьезно. Я не говорю, что они уже атакуют Центральную Азию, они готовятся. Если мы проспим этот момент, то тогда мы получим действительно большую силу, с которой придется уже работать на границе по Амударье и реке Пянж крупными силами – как нашими, так и союзников по ОДКБ и СНГ», — сказал Кабулов.

По его словам, боевики ИГ приехали в Центральную Азию для того, чтобы создать плацдарм для дальнейшей экспансии, а не для джихада против американцев.