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01 февраля 2018, 19:00
МИД России Украина

МИД назвал условие возвращения российских военных в СЦКК

Наблюдатели ОБСЕ и российские офицеры из СЦКК. Апрель 2015
Наблюдатели ОБСЕ и российские офицеры из СЦКК. Апрель 2015
Министерство обороны Украины

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что российские военные могут вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на Украине при выполнении одного условия, сообщает ТАСС.

Карасин отметил: «Совместный центр должен иметь мандат, то есть прописанную и утвержденную процедуру оформления документов и порядок их действий. Одним словом, документ, который многое бы определял и гарантировал бы предсказуемость пребывания российских военных в этом центре».

В СЦКК до недавнего времени работали представители России, Украины и ОБСЕ. 19 декабря 2017 года Россия отозвала своих представителей, заявив, что Украина создает им препятствия в работе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой вернуть российских наблюдателей в СЦКК. До того с аналогичной просьбой к России обратились канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

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