Конгресс США отказался публиковать секретную часть «кремлевского доклада»

аместитель председателя комитета американского сената по международным делам Бен Кардин заявил, что парламент США не станет публиковать секретную часть так называемого «кремлевского доклада» — перечня российских лиц и компаний, которым грозит введение санкций, сообщает РИА Новости.

Кардин заявил: «Секретную часть? Нет, мы не можем, нам не разрешено это делать». При этом ранее глава минфина США Стивен Мнучин утверждал, что его ведомство считает, что конгресс раскроет эту информацию.

Между тем другой представитель комитета по международным делам, Брэд Шерман, заявил, что «кремлевский доклад» малозначителен, поскольку является лишь намеком на возможное введение санкций: «Посмотрите, список главных фигур в российском правительстве доступен всем, кто читает ваши публикации. Вы знаете, журнал "Forbes" публикует каждый год список самых богатых американцев и самых богатых людей в мире. Так что публикация списка богатых людей и влиятельных людей — это то, что многие СМИ делают постоянно».

Бен Кардин, в свою очередь, выразил разочарование тем, что санкции в отношении фигурантов списка до сих пор не введены, и заявил, что в конгрессе пройдут слушания по данному вопросу.

Напомним, в Совете Федерации РФ уже пообещали, что в ответ на появление «кремлевского списка» разработают закон о российском суверенитете.