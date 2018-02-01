Сергей Кириенко вошел в список самых влиятельных политиков России

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния ведущих политиков России в январе 2018 года. Лидером рейтинга стал президент РФ Владимир Путин. В группу политиков, обладающих очень сильным влиянием, также вошли российский премьер Дмитрий Медведев, руководитель президентской администрации Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко.

Очень сильным влиянием, по версии автором рейтинга, также обладают пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, глава ФСБ Александр Бортников, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл.

Рейтинг составлен на основе экспертного опроса, проведенного методом закрытого анкетирования. В нем приняли участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители политических партий. Экспертам был задан следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ следующих российских политиков?». Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку полученных мнений.

