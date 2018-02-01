Против экс-замдиректора ФСИН возбудили еще два дела

Следственный комитет РФ возбудил еще два дела в отношении бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова, сообщает РИА Новости.

Напомним, Коршунова и еще двух фигурантов подозревают в мошенничестве на сумму 90 миллионов рублей. По версии следствия, он организовал заключение двух госконтрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. В целом ущерб, нанесенный государству, оценивается в 160 млн рублей.

Коршунову грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей.