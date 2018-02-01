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01 февраля 2018, 00:00
Мемория

Мемория. Борис Ельцин

Ельцин Борис Николаевич
Ельцин Борис Николаевич
kremlin.ru

1 февраля 1931 года родился Борис Ельцин, первый президент России.

 

Личное дело

Борис Николаевич Ельцин (1931—2007) родился в селе Бутка́ Талицкого района Свердловской области. Его отец Николай Игнатьевич был строителем, мать Клавдия Васильевна — портнихой. Оба деда Бориса Ельцина во время коллективизации были раскулачены, отца Ельцина и его брата Адриана арестовали по доносу, оба получили по три года лагерей. Ельцин узнал об этом уже в зрелом возрасте.

В 1937 году, вскоре после освобождения отца, семья переехала в Пермскую область. Там, в городе Березники прошли школьные годы Ельцина.

В 1950 году он поступил на строительный факультет Уральского политехнического института в Свердловске. В 1955 году окончил вуз по специальности «инженер-строитель», получил распределение в трест «Уралтяжтрубстрой».

В 1957—1963 годах работал прорабом, главным инженером, начальником строительного управления треста «Южгорстрой», затем стал главным инженером, начальником Свердловского домостроительного комбината.

В 1968—1976 годах возглавлял отдел строительства Свердловского обкома партии (вступил в КПСС в 1961-м). В 1975 году был избран секретарем Свердловского обкома КПСС, отвечал за промышленное развитие региона.

С 1976 по 1985 годы был первым секретарем Свердловского обкома. В 1978—1989 годах также являлся депутатом Верховного Совета СССР. В 1981 году был избран членом ЦК КПСС.

В 1985 году, после избрания Михаила Горбачева генеральным секретарем, Ельцина пригласили на работу в Москву. Там он возглавил отдел строительства ЦК, затем был назначен первым секретарем московского горкома КПСС.

В 1987—1990 годах работал первым замглавы Госстроя СССР, председателем строительного комитета Верховного Совета СССР.

В мае 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР был избран председателем Верховного Совета РСФСР.

12 июня 1990 года Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете, верховенстве российского законодательства над союзным. В июле 1990 года на съезде КПСС Ельцин объявил о своем выходе из партии.

12 июня 1991 года на первом всенародном голосовании был избран президентом РСФСР, получив 57% голосов. Его основного соперника Николая Рыжкова поддержали лишь около 17% избирателей. Вместе с Ельциным был избран и вице-президент Александр Руцкой. С ноября 1991 по июнь 1992 года Ельцин также возглавлял правительство страны.

После распада СССР в декабре 1991 года РСФСР стала правопреемницей Союза, президенту досталась резиденция в Кремле, «ядерный чемоданчик» и другие атрибуты власти.

1992—1993 годы отметились противостоянием Ельцина и парламента. После того как президент своим указом прекратил работу Съезда народных депутатов и Верховного Совета и назначил выборы в новый орган власти — Федеральное собрание — Конституционный суд признал этот указ незаконным, а Верховный Совет проголосовал за импичмент Ельцину и переход его полномочий Руцкому. 4 октября 1993 года по приказу Ельцина был проведен штурм здания Верховного Совета с применением танков. Во время противостояния с обеих сторон погибли более 120 человек, около 400 получили ранения, при этом никто из депутатов серьезно не пострадал.

12 декабря 1993 года состоялись выборы в Совет Федерации и Государственную Думу, а также референдум о принятии новой Конституции.

25 декабря одобренная Конституция вступила в силу. Основной закон предоставил президенту значительные полномочия, при этом ограничив его нахождение у власти двумя сроками подряд.

В ноябре 1994 года Ельцин подписал секретный указ о вводе войск в Чечню (республика под руководством Джохара Дудаева провозгласила независимость в 1991 году). В декабре началась Первая чеченская война, которая была отмечена огромным числом жертв среди российских военных и мирного населения республики. После того как в августе 1996 года чеченские боевики выбили федеральные войска из Грозного, между Россией и Чечней были подписаны Хасавюртовские соглашения, последовал вывод федеральных войск из республики.

В июле 1996 года Борис Ельцин был переизбран на второй срок. Кампания шла под лозунгом «Голосуй или проиграешь!». Главный соперник Ельцина во втором туре выборов, лидер Компартии Геннадий Зюганов получил 40% голосов, действующий глава государства — около 54%. Во время избирательной кампании Ельцин перенес несколько инфарктов, на церемонии вступления в должность он с большим трудом принес клятву на Конституции. В ноябре 1996 года ему была проведена операция аортокоронарного шунтирования сердца, к полноценной работе президент вернулся только в начале 1997 года.

31 декабря 1999 года Ельцин в новогоднем поздравлении объявил о своей отставке, назначив исполняющим обязанности главы государства премьер-министра Владимира Путина.

23 апреля 2007 года Борис Ельцин скончался в больнице в результате остановки сердца. Политик был похоронен с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище.

 

 
Первый президент России Борис Ельцин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени под номером один
Wikimedia Commons
 

Чем знаменит

Первый президент России (с 1991 по 1999 годы), реформатор, под началом которого прошли кардинальные экономические и политические преобразования в стране — либерализация цен и приватизация госпредприятий командой Егора Гайдара, подписание Беловежских соглашений, поставивших крест на СССР, ликвидация КПСС (после провала ГКЧП) и установление многопартийности, принятие новой Конституции и соответствующей ей системы власти — разделение властей, независимость судов, гарантии основных прав и свобод.

 

О чем надо знать

При этом каждое кардинальное преобразование влекло за собой множество последствий — как позитивных, так и крайне негативных. Рыночные преобразования начала — середины 1990-х наряду с возникновением нового класса предпринимателей и заполнением полок магазинов привели к обнищанию миллионов россиян: многие крупные заводы лишились государственных заказов, зарплаты не выплачивались месяцами, из-за плохой собираемости налогов запаздывали с выплатами и пенсии, и социальные пособия. Сами предприятия в ходе приватизации выкупались сильно ниже рынка теми, кто образовал при Ельцине прослойку новых богатых — олигархов.

Благодаря небывалой до этого свободе СМИ вся страна обсуждала плачевную военную операцию в Чечне, «коробку из-под ксерокса» с наличностью на президентские выборы 1996 года и скандальное поведение президента в 1994 году (Ельцин не вышел из самолета, прилетевшего в Ирландию, сославшись на то, что его не разбудила охрана; в другой раз взялся дирижировать оркестром в Берлине).

 

Прямая речь

Об образовании СНГ (интервью «Российской газете», апрель 2007): «Некоторые политики с короткой памятью пытаются нарисовать эдакую странную картину. Вроде того, что был замечательный, мощный Советский Союз, где платили пенсии и зарплаты, давали бесплатно квартиры и исправно выдавали путевки в санаторий.

И вдруг собрались в Беловежье руководители трех национальных республик, подписали соглашения, какие-то бумажки, и после этого могучий Советский Союз развалился.

Понятно, что это бред. Но сегодня этот бред усиленно навязывается в том числе и с виду благопристойными политиками, и политологами.

Создавая СНГ, руководители республик пытались смягчить те последствия, которые могли испытать жители бывшего Советского Союза от развала государства. Именно поэтому были провозглашены правила безвизового въезда между вновь образованными странами, отсутствие таможенных барьеров, свобода передвижения капитала и так далее. Мы пытались создать что-то вроде модели сегодняшнего Евросоюза, но с меньшей бюрократизацией и централизацией».

О возможностях после распада СССР (Борис Ельцин «Президентский марафон»): «В 1991 году Россия объявила себя правопреемницей СССР. Это был абсолютно грамотный, логичный юридический шаг — особенно в области наших международных отношений, где мы были связаны целым рядом серьезнейших обязательств как члены различных международных организаций, конвенций, соглашений. Выйди мы из этого юридического пространства, и возникло бы столько вопросов, такая "головная боль", к которой в то сложное время мы были явно не готовы.

Но сейчас я думаю: а что бы было, если бы новая Россия пошла другим путем и восстановила свое правопреемство с другой Россией, прежней, загубленной большевиками в 1917 году?

От 1991-го к 1917 году?

Конечно, на этом пути возникли бы большие трудности.

Идея реставрации всегда сильно пугала наше общественное мнение. Отдавать собственность, землю, выплачивать потомкам эмигрантов долги за потерянное в революционные годы имущество? Все это было бы очень трудно, непривычно, непонятно.

С революцией проще рвать именно так - жестко, не затягивая и не усложняя мучительный процесс расставания с историческим прошлым. И у этой коренной ломки общественного устройства были бы свои несомненные плюсы.

Мы бы жили по совершенно другим законам — не советским законам, построенным на идее классовой борьбы и обязательного диктата социалистического государства, а по законам, уважающим личность. Отдельную личность. Нам бы не пришлось заново создавать условия для возникновения бизнеса, свободы слова, парламента и многого другого, что уже было в России до 1917 года. Кстати, была частная собственность на землю. А главное, мы, россияне, совсем по-другому ощущали бы себя — ощущали гражданами заново обретенной Родины. Мы бы обязательно гордились этим чувством восстановленной исторической справедливости!».

Об отношениях с зарубежными странами (интервью вдовы первого президента Наины Ельциной «Дождю»): «Когда мы выезжали за рубеж, первые визиты за рубеж, Борис Николаевич так хотел, чтобы они поняли, какие мы хорошие, что у нас здоровая обстановка в стране, что у нас свобода в стране, чтобы они поверили нам и приняли такими, какие мы есть. Я понимала, как тепло и радушно [встречали российскую делегацию] во всех странах, я с женской аудиторией встречалась, будь то Америка, Англия, Япония… Это было очень приятно. И Борис Николаевич очень любил людей. Вы знаете, он любил и Советский союз, в котором жил, и Россию, которую своими руками родил, потому что при нем была принята и государственность, и Конституция, и вся судебная система. То есть при нем было становление России. И он очень хотел дожить до ренессанса России, это была его мечта».

О передаче власти Владимиру Путину (Борис Ельцин «Президентский марафон»): «Это будет уже второй разговор. Думаю, что очень короткий. Первый состоялся в моем загородном кабинете 14 декабря [1999 года]. За пять дней до парламентских выборов. И коротким он не был.

Тогда первая реакция Путина меня обескуражила: "Думаю, я не готов к этому решению, Борис Николаевич".

Нет, это не была слабость. Путина слабым не назовешь. Это было сомнение сильного человека. "Понимаете, Борис Николаевич, это довольно тяжелая судьба", — сказал он.

Уговаривать очень не хотелось. Я стал рассказывать ему о себе, о том, как приехал работать в Москву. Мне тогда было чуть больше пятидесяти, я был старше Путина, наверное, лет на семь-восемь. Энергичный, здоровый. Думал: если достанут меня эти московские бюрократы, займусь чем-нибудь другим, уйду из политики. Вернусь на стройку. Уеду в Свердловск. Или еще куда-нибудь. Жизнь казалась широкой, как поле.

Огромное поле.

А дорожка-то в поле — одна. Как ему это объяснить?

"Я когда-то тоже хотел совсем иначе прожить свою жизнь. Не знал, что так получится. Но пришлось... Пришлось выбирать. Теперь вам надо выбирать", — сказал я.

Путин заговорил о другом: "Вы очень нужны России, Борис Николаевич. Вы мне очень помогаете. Вот вспомните саммит в Стамбуле. Если бы поехал я одна ситуация, поехали вы — другая. Очень важно, что мы с вами работаем вместе. Может, лучше уйти в срок?"

Я помолчал. Посмотрел за окно. Два человека сидят, разговаривают. Обычное утро. Вот так просто, откровенно. Но я, в отличие от него, уже знаю железную хватку принятого решения. От него, решения, никуда не уйдешь, никуда не денешься.

"Ну, так как? Вы мне все-таки не ответили". — "Я согласен, Борис Николаевич".

В тот день я не сказал ему о своей дате.

И вот прошло две недели с того дня. У Путина была возможность спокойно обдумать все, о чем мы с ним говорили во время последней встречи. Тогда, 14-го, мы обсудили главное, теперь надо обсудить детали.

29 декабря. 9 утра. Кремль. Он входит в кабинет. И у меня сразу возникает такое ощущение, что он уже другой — более решительный, что ли. Я доволен. Мне нравится его настрой.

Я говорю Путину о том, что решил уйти 31 декабря. Рассказываю, как хочу выстроить это утро, как события будут следовать друг за другом. Телеобращение, подписание указов, передача ядерного чемоданчика, встречи с силовиками и т. д. Вместе вносим незначительные коррективы в наш, теперь уже совместный, план.

Путин мне очень нравится. Как реагирует, как корректирует некоторые пункты в этом плане — все четко и очень конкретно.

Я люблю этот момент работы. Когда от эмоций, чувств, идей все переходит в жесткую плоскость реализации решения. Простая вещь: один президент уходит, другой, пока еще исполняющий обязанности, приходит. Сухо, строго и юридически точно воплощаем в жизнь статью Конституции РФ. Главное, поскольку все это в первый раз, ничего не забыть».

 

6 фактов о Борисе Ельцине

  • На левой руке у Ельцина не хватало трех пальцев. Он рассказывал, что лишился их при взрыве гранаты, которую стащил на военном складе в Березниках. Из-за отсутствия пальцев Ельцин не проходил службу в армии.
  • Будучи первым секретарем московского горкома КПСС, организовал в столице продовольственные ярмарки. При Ельцине в Москве начали отмечать День города.
  • В 1990 году, вслед за «парадом суверенитетов» союзных республик последовало самоопределение регионов в составе РСФСР. Были приняты декларации о суверенитете Карелии, Коми, Татарстана, Башкирии, Иркутской области и многих других регионов. Отношения с федеральным центром в дальнейшем урегулировались заключением договоров о разграничении полномочий. Во время визита в Уфу в августе 1990 года Ельцин произнес: «Мы говорим башкирскому народу — народам Башкирии, мы говорим Верховному Совету, правительству Башкирии: вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить».
  • Борис Ельцин написал книги «Исповедь на заданную тему», «Записки президента», «Президентский марафон». Они находятся в свободном доступе на сайте «Ельцин Центра».
  • «Ельцин Центр» — это и фонд имени Бориса Ельцина, который действует с 2008 года, и образовательный центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году. «Основная задача Центра — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х», — говорится на его сайте.
  • Со своей будущей супругой Наиной Ельцин познакомился во время учебы в вузе — они вместе учились на строительном факультете. Наина Иосифовна происходит из семьи староверов, в Свердловске она 30 лет проработала главным инженером проекта, затем руководителем группы института «Водоканалпроект». В браке у Ельциных родились две дочери — Елена и Татьяна. Муж Елены — Валерий Окулов в 2009—2017 годах работал замминистра транспорта, до этого он более 12 лет руководил «Аэрофлотом». Татьяна замужем за Валентином Юмашевым, который в 1997—1998 годах был главой администрации президента.

 

Материалы о Борисе Ельцине:

Биография в Википедии

Биографическая справка РИА Новости

Статья на сайте «Ельцин Центра»

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