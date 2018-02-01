МИД предупредил россиян об «охоте» спецслужб США

Российское Министерство иностранных дел выпустило предупреждение гражданам РФ, выезжающим за рубеж, об угрозе подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах.

Дипведомство указывает, что угроза носит реальный характер: «Несмотря на наши призывы наладить сотрудничество между компетентными органами России и США на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 г., американские спецслужбы продолжают фактическую «охоту» за россиянами по всему миру. Количество таких случаев уже достигло четырех десятков».

По данным МИД РФ, лишь за 2017 год по запросам из США за рубежом арестованы более десятка российских граждан. При этом ведомство подчеркивает: «Доходило до настоящих похищений наших соотечественников. Так произошло с К.В. Ярошенко, схваченным в 2010 г. в Либерии и тайком – в нарушение национального законодательства этой страны и международного права – вывезенным в США, а также с Р.В. Селезневым, которого американские агенты в июле 2014 г. буквально выкрали с Мальдивских островов и насильно перевезли на американскую территорию».

МИД подчеркивает, что его заграничные учреждения «всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на Родину». Вместе с тем ведомство настоятельно рекомендует россиянам «при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов».

В первую очередь предупреждение относится к выездам в страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче, подытоживает МИД.