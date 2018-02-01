Приднестровье узаконило майнинг в расчете на инвесторов из России

В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) приняли закон «О развитии информационных блокчейн-технологий», который легализует майнинг криптовалют. Президент ПМР Вадим Красносельский, инициировавший принятие закона, заявил «Коммерсанту», что в республике рассчитывают на российских инвесторов.

Красносельский отметил: «Мы посоветовались с людьми, понимающими в технологиях, и пришли к выводу, что нужна юридическая основа и технологическая база. Так и поступили: создали нормативную базу». В пояснительной записке к закону при этом говорится, что его цель — развитие «отрасли информационных технологий и привлечения инвестиций от субъектов, осуществляющих деятельность в области блокчейн-технологий».

Новый закон предусматривает создание в Приднестровье целевых свободных экономических зон (СЭЗ). Иностранные юридические и физические лица, осуществляющие майнинговую деятельность, могут стать резидентами СЭЗ без образования юрлица на территории ПМР. Местные власти гарантируют резидентам беспошлинный ввоз оборудования и беспрепятственный вывоз имущества, максимальное содействие в области энергоснабжения.

На услуги естественных монополий для майнеров-резидентов могут быть установлены специальные тарифы — привлекательный фактов, поскольку майнинг криптовалют требует значительных энергозатрат. Вадим Красносельский пояснил, что энергетическая подпитка майнинговых ферм будет осуществляться за счет Дубоссарской ГЭС и трех ТЭЦ.

Основатель «Русского экспорта», сын генпрокурора РФ Игорь Чайка, который осенью 2017 года посетил Тирасполь, заявил, что законопроект о легализации майнинга криптовалют в Приднестровье обсуждался во время его визита: «Ряд членов “Деловой России” и я анализировали проекты по созданию майнинговой инфраструктуры в Приднестровье и ждали, когда вступит в силу закон. Теперь появились юридически обоснованные возможности пойти дальше в фактической части реализации проектов с криптой». По словам Чайки, такими проектами интересовались пять-шесть бизнесменов, они обсуждали инвестиции в диапазоне от 5 млн до 15 млн рублей: «Я ориентируюсь на среднюю цифру в районе 10 млн рублей. Попробовать надо. Сразу много — страшновато».