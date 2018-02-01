ОКР попросил МОК пустить на Олимпиаду 15 оправданных атлетов

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР просит Международный олимпийский комитет допустить к участию в Олимпиаде-2018 в Южной Корее 15 российских спортсменов, ранее оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS), сообщает «Интерфакс».

Поздняков отметил: «В соответствии с решением CAS 28 российских спортсменов были полностью оправданы. Решения дисциплинарной комиссии МОК в отношении них отменены со всеми последствиями, включая возврат справедливо завоеванных ими медалей. Данное решение CAS означает, что с данных спортсменов снято обвинение в нарушении антидопинговых правил. Мы просим МОК рассмотреть возможность допуска этих спортсменов до Зимних Олимпийских игр, с учетом решения КАС».

Представитель ОКР уточнил, что комитет просит МОК пустить на Олимпиаду следующих спортсменов: Александру Третьякову (скелетон), Елене Никитиной (скелетон), Марии Орловой (скелетон), Александру Легкову (лыжи), Евгению Белову (лыжи), Максиму Вылегжанину (лыжи), Александру Бессмертных (лыжи), Евгении Шаповаловой (лыжи), Наталье Матвеевой (лыжи), Ольге Фаткулиной (конькобежный спорт), Александру Румянцеву (конькобежный спорт), Артему Кузнецову (конькобежный спорт), Татьяне Ивановой (санный спорт), Альберту Демченко (санный спорт) , Сергею Чудинову (санный спорт).

Поздняков подчеркнул, что ОКР просит МОК направить указанным атлетам приглашения на ОИ-2018 не позднее 2 февраля: «Мы настаиваем на том, поскольку эти квоты не были выбраны Олимпийским комитетом России, то мы запрашиваем МОК, а также международные федерации по зимним видам спорта о том, чтобы спортсмены, озвученные ранее, были включены для участия в Олимпийских играх».

Напомним, в отношении 28 российских спортсменов CAS постановил, что собранные МОК доказательства сочтены недостаточными, чтобы утверждать, что указанные атлеты совершили нарушения антидопинговых правил. В отношении этих атлетов апелляции удовлетворены, санкции аннулированы, а их индивидуальные результаты, достигнутые в Сочи-2014, восстановлены.

Однако вслед за этим Международный олимпийский комитет заявил, что не считает решение CAS по апелляциям российских спортсменов основанием для их автоматического допуска к Олимпийским играм.