ПКР утвердил список российских участников Паралимпиады

Руководитель пресс-службы Паралимпийского комитета России (ПКР) Ксения Филиппова сообщила, что в заявку сборной России на участие в Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане будут включены 33 спортсмена и семь лидеров (сопровождающих для спортсменов с нарушениями зрения), сообщает «Р-Спорт».

Филиппова уточнила, что российские паралимпийцы выступят в пяти спортивных дисциплинах: «В лыжных гонках и биатлоне будут представлены только женщины. Также будут заявлены спортсмены в керлинге, горнолыжном спорте и сноуборде».

Напомним, поскольку Международный паралимпийский комитет отказал в восстановлении членства ПКР, поехать на Паралимпиаду-2018 могут лишь отдельные российские паралимпийцы, причем только в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов». На церемониях награждения, открытия и закрытия Паралимпиады запрещено использоваться российский флаг и исполнять российский гимн.

Как заявил вице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин, российским паралимпийцам также запретили выступать с критикой в адрес Международного паралимпийского комитета, сообщает RNS. «Одним из условий участия российских паралимпийцев на Играх в Пхенчхане был запрет на критику Международного паралимпийского комитета. Все сегодняшние выступающие говорят очень мягко. Теперь, по видимому, до 31 марта мы будем говорить только о неисповедимой высшей мудрости МПК», — отметил Смолин.