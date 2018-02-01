В Польше запретили «бандеровскую идеологию»

Верхняя палата польского Сейма одобрила введение уголовной ответственности за пропаганду «бандеровской идеологии» украинских националистов и распространение фактов об участии поляков в Холокосте. За эти преступления предусмотрено наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок от трех лет.

В рамках поправок к закону об Институте национальной памяти запрещено использовать термины «польские лагеря смерти» и прочие высказывания, которые позволяют заподозрить поляков в соучастии в преступлениях нацистской Германии.

«Законопроект — в случае его принятия — может подорвать свободу слова и научный обмен мнениями. Разногласия, которые могут возникнуть между нашими союзниками, будут играть на руку лишь нашим противникам. Мы призываем Польшу пересмотреть этот законопроект в свете его возможных последствий для свободы слова и возможности для нас быть эффективными партнерами»,— ранее отмечали в Госдепе США.

Помимо американских властей польский законопроект раскритиковали в Израиле.

«Законопроект не имеет под собой оснований. Я категорически против. Нельзя менять историю. Нельзя отрицать Холокост»,— заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.