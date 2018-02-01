Путин призвал не впадать в эйфорию после решения CAS

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по апелляциям российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации из-за предполагаемых нарушений антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что еще многое предстоит сделать, а потому призвал воздержаться от эйфории в связи с вердиктом CAS.

При этом глава государства подчеркнул, что решение суда «не может не радовать», поскольку подтверждает, что большинство российских спортсменов — «чистые».

Между тем адвокат Григория Родченкова — бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства, с подачи которого и разгорелся допинговый скандал — выступил с критикой решения CAS. Джим Уолден заявил: «Позиция суда лишь окрыляет мошенников и снижает шансы чистых спортсменов на победы. Для коррумпированной российской допинговой системы в целом и Путина в частности это очередное очко, добытое нечестным путем», сообщает «Советский спорт».