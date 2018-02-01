ФРС сохранила базовую ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне в 1,25-1,5% годовых, говорится в пресс-релизе американского регулятора.

В ФРС отмечают, что экономика США развивается уверенными темпами, а показатели занятости, расходов домашних хозяйств и долгосрочных капиталовложений в бизнес остаются высокими. Безработица сохраняется на низком уровне, а инфляция поднимется к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе.

В 2017 году ФРС США повышала ставку три раза: в декабре — до 1,25-1,5%, в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. Американский регулятор подтверждает намерение постепенно повышать ставку в текущем году.