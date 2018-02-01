Оправданные CAS российские лыжники взыщут моральный ущерб

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что восемь российских лыжников, апелляции которых на отстранение от Олимпийских игр ранее удовлетворил Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), намерены подать иск о возмещении морального и репутационного ущерба, сообщает ТАСС.

Вяльбе отметила: «Это требует серьезного мозгового штурма, спешка тут ни к чему. Поэтому, как только закончатся Олимпийские игры, мы начнем уже более серьезно думать об этом. Я абсолютно не согласна с комиссией Освальда, с решением дисциплинарной комиссии Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое не позволило нашим ребятам соревноваться целый год».

Напомним, в отношении лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиты Крюкова, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Натальи Матвеевой CAS постановил, что собранные МОК доказательства сочтены недостаточными, чтобы утверждать, что указанные атлеты совершили нарушения антидопинговых правил. В отношении этих атлетов апелляции удовлетворены, санкции аннулированы, а их индивидуальные результаты, достигнутые в Сочи-2014, восстановлены.

Апелляции лыжниц Юлии Ивановой, Юлии Чекалевой, Анастасии Доценко удовлетворены частично. Собранные в их отношении доказательства сочтены достаточными для установления нарушений антидопинговых требований, но решения МОК в данных случаях подтверждены с важным исключением: атлеты не допускаются только к очередным Олимпийским играм (Пхёнчхан-2018) вместо пожизненного отстранения от всех Олимпиад.

Однако вслед за этим Международный олимпийский комитет заявил, что не считает решение CAS по апелляциям российских спортсменов основанием для их автоматического допуска к Олимпийским играм.