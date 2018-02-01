Telegram пропал из магазина приложений Apple

Из магазина приложений Apple — App Store — пропало приложение мессенджера Telegram. «Скоро вернется»,— написал в Twitter его создатель Павел Дуров, сославшись при этом на «технические проблемы» без других уточнений. Исчезли также все альтернативные телеграмм-клиенты.

При этом в магазине приложений для устройств с операционной системой Android — Google Store — мессенджер по-прежнему можно скачать.

Meet Telegram X and TDLib. https://t.co/24QNWjPRYb — Telegram Messenger (@telegram) 31 января 2018 г.

Блогеры предположили, что «технические проблемы» могут быть каким-то образом связаны с выпуском проекта Telegram X, который анонсирован как «переосмысление» телеграмма. Это экспериментальный телеграм-клиент, в перспективе, как надеются разработчики, способный заменить собой нынешнее приложение. «Но даже если этого не случится, это ускорит развитие Telegram, позволяя нам быстро тестировать новые подходы и технологии», — говорится в их блоге.

Там уточняется, что Telegram X работает быстрее, а его интерфейс удобнее.