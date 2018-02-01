Никита Белых получил восемь лет колонии строгого режима

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к восьми годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости. Кроме того, экс-чиновнику назначили штраф в размере 48,2 млн рублей и запретили занимать государственные должности в течение трех лет.

Ранее суд признал Белых виновным в получении взяток за оказание покровительства местным бизнесменам. Суд рассматривал дело по двум эпизодам, по одному из них Белых оправдан.



Обвинение в ходе прений просило суд назначить наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и штрафа в размере 100 млн рублей. Защита Белых утверждала, что чиновник стал жертвой оговора. Сам экс-губернатор утверждал, что дело в отношении него стало следствием провокации правоохранительных органов, однако суд объявил, что расценивает его заявление о собственной невиновности как позицию защиты.



Оглашение приговора заняло девять часов. Суд неоднократно объявлял перерыв: как сообщали СМИ, это связано с состоянием здоровья Белых, которому необходимо принимать лекарства каждые два часа. Во время одного из перерывов обвиняемому потребовался врач.

Напомним, Никиту Белых задержали в июне 2016 года в столичном ресторане, как утверждало следствие — с поличным, при получении им последнего транша взятки в 100 тысяч евро. Вскоре после этого президент РФ Владимир Путин снял с Белых полномочия главы Кировской области в связи с утратой доверия.