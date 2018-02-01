ВМС США опубликовали пять новых видео маневров Су-27

Пентагон разместил на видеохостинге YouTube пять видеозаписей, на которых запечатлен «небезопасный» маневр российского истребителя Су-27, перехватившего самолет радиоэлектронной борьбы EP-3 Aries над Черным морем.

«Эти видеозаписи демонстрируют перехват Су-27 самолета EP-3 на очень близком расстоянии, на одинаковой высоте над уровнем моря, расстояние между законцовками крыльев [двух воздушных судов] составляло 5 футов (около 1,5 м). Для российского истребителя небезопасно осуществлять летные маневры так близко к самолету ВМС США, особенно в течение столь продолжительного времени. Малейшая потеря концентрации внимания или ошибка экипажа самолета, выполняющего перехват, может привести к катастрофическим последствиям», — цитирует пресс-служба 6-го флота ВМС США командира 67-й тактической группы 6-го флота капитана Билла Эллиса.

Ранее Госдеп США назвал произведенный Су-27 перехват небезопасным и призвал Россию прекратить подобные маневры. По информации ведомства, Су-27 пересек траекторию полета американского разведчика, в результате чего EP-3 попал в завихрение от реактивной струи истребителя.